Genève - «Au café, ça va s’perfuser, c’est Méd’cine, bébé»

Malgré l’annulation ce printemps des Saturnales, la fête annuelle des étudiants en médecine de l’Université de Genève, ses organisateurs ne se sont pas laissés abattre par le coronavirus. Ils ont tenu à honorer la tradition d’une chanson parodique dédiée aux étudiants qui entament leur cursus, avant le début de leurs examens. «C’est dur, pour eux. La première est toujours une année très difficile; et en plus, ils n’ont eu aucun cours en présentiel à cause de la pandémie», a expliqué Leonardo Finazzi, membre du comité des Saturnales.

Il y a deux semaines, des étudiants de 2e et 3e année de la faculté de médecine ont donc tourné une vidéo parodique du hit rap «Bande organisée», avec le concours notamment de l’infectiologue Didier Pittet, figure de la lutte anti-Covid, et François Mach, chef du service de cardiologie de l’Hôpital cantonal. Mise en ligne ce weekend, le clip «Let’s go, va réviser!» avait déjà été vu près de 10’000 fois sur Instagram et YouTube, ce lundi avant midi. La vidéo devrait être aussi diffusée prochainement sur Facebook.