Football : Au Camp Nou, des images que l’on n’aime pas voir

Le défenseur barcelonais Ronald Araujo a heurté la tête d’un coéquipier, mardi, face au Celta Vigo (3-1). Il souffre d’une commotion et a été transféré à l’hôpital.

Ronald Araujo a été mis sur une civière et a été évacué en ambulance.

Sur un ballon aérien, le défenseur international uruguayen a heurté la tête de son jeune coéquipier, puis est revenu à son poste en titubant et en grimaçant, avant de s’effondrer au sol, alors que le score était de 3-1 – score final, doublé d’Aubameyang et but de Depay.