C’est à Fredericton, la capitale de la province canadienne du Nouveau-Brunswick, qu’un parc immobilier d’un nouveau genre est en train de sortir de terre depuis 2021. Marcel LeBrun, un entrepreneur canadien devenu millionnaire après avoir cédé son entreprise à un concurrent américain, en est l’instigateur. Il a décidé d’utiliser l’argent récolté pour la bonne cause.

Le Nouveau-Brunswick compte environ 1600 sans-abris. Un problème que Marcel LeBrun a déjà évoqué par le passé et auquel il compte désormais remédier de manière active. Après avoir fondé la fondation caritative «12 Neighbours», il a commencé à construire de petites maisons destinées aux sans-abris de Fredericton. Entre-temps, son parc immobilier en compte environ 70, auxquelles vient s’ajouter une nouvelle maisonnette tous les quatre jours.

Un projet à trois quarts achevé

Marcel LeBrun a investi quatre millions de dollars dans le projet. Pour l’heure, près de 75% des maisonnettes sont achevées. L’ancien entrepreneur bénéficie aujourd’hui du soutien du gouvernement, ce qui lui a permis de récolter un total de 12 millions de dollars. De quoi garantir une construction de qualité par des corps de métier expérimentés, mais aussi de quoi fournir tout le nécessaire pour vivre.

Les maisonnettes offrent une seconde chance aux sans-abris de la province canadienne. 12 Neighbours Elles disposent de tout le confort nécessaire, notamment un salon, une chambre à coucher, une cuisine et une salle de bain. 12 Neighbours Elles sont alimentées en électricité par le biais de panneaux solaires installés sur le toit. Les maisonnettes sont construites par des corps de métier expérimentés … 12 Neighbours

Les anciens sans-abris comme Randy (voir vidéo ci dessous) disposent ainsi d’une maisonnette avec cuisine équipée, salon, chambre à coucher et salle de bain. S’ajoutent à cela une petite terrasse et des panneaux solaires sur le toit. Dans son témoignage, Susan dit: «Je suis tellement heureuse de pouvoir être ici. Avant, quand il y avait un orage, c’était vraiment dur. Maintenant, je suis en sécurité et je peux commencer à me reconstruire».

Des emplois pour les anciens sans-abris

Marcel LeBrun ne fait pas qu’offrir un toit aux habitants de sa communauté, mais aussi un emploi. Après avoir tout perdu, Randy Burtch, passionné de guitare, vivait dans dans sa voiture; aujourd’hui, il participe à la construction des nouvelles maisonnettes. «Quand j’ai emménagé ici, j’ai d’abord dormi pendant trois jours. Je n’étais pas du tout en bonne santé», raconte-t-il en soulignant qu’«il faut plus d’endroits comme celui-ci».

Interrogé par «20 Minuten», Marcel LeBrun affirme que c’est le travail le plus enrichissant qu’il ait jamais eu. 12 Neighbours «J’ai fait la rencontre de gens qui ont dû faire face à des choses incroyables et ce sont les personnes les plus fortes que j’ai jamais croisées», dit-il. 12 Neighbours Coût total du projet: 16 millions de dollars. 12 Neighbours

Marcel LeBrun croit avoir la solution au problème croissant des sans-abris dans la région – et il ne s’agit pas que de maisonnettes. «Je crois qu’il faut redonner à ces gens l’accès à la propriété et le sens des responsabilités, au sein d’une communauté qui comprend ce qu’ils traversent», explique-t-il à propos de son projet de coeur. Il ajoute avoir changé depuis le démarrage du projet. «J’ai fait la rencontre de gens qui ont dû faire face à des choses incroyables et ce sont les personnes les plus fortes que j’ai jamais croisées. C’est le travail le plus enrichissant que j’ai jamais eu», ajoute-t-il.

Un projet critiqué

En plus des maisonnettes, le quartier comptera également un centre commercial avec un café tenu par les résidents eux-mêmes, une cuisine pédagogique dans laquelle pourront avoir lieu des cours ainsi qu’une imprimerie sur soie. Selon Marcel LeBrun et contrairement aux critiques, il ne s’agira pas uniquement d’ergothérapie, mais de vrais postes de travail.

Voici le futur centre commercial qui génèrera également de l’emploi. Il abritera notamment un café, une cuisine pédagogique et une imprimerie. 12 NEIGHBOURS

Le fait que Marcel LeBrun regroupe d’anciens sans-abris et les isolent encore plus de la société au lieu de les intégrer fait, entre autres, partie des autres points de critique. Mais le millionnaire a une tout autre vision des choses, comme il l’explique à «20 Minuten»: «Ces gens ont besoin de notre compréhension et de notre aide pour se remettre sur pied. Et c’est ce que nous leur offrons dans la communauté 12 Neighbours».