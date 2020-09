Sexe et pandémie : Au Canada, le port du masque suggéré pour certains couples

Les couples qui ne vivent pas ensemble ou dont la relation n’est pas exclusive devraient porter un masque lorsqu’ils font l’amour, suggère Ottawa.

En temps de pandémie, certains couples devraient éviter de s’embrasser et même porter un masque pendant les rapports sexuels, a suggéré mercredi la responsable de la santé publique du Canada, Theresa Tam.

En cas de rapports sexuels «avec quelqu’un qui ne fait pas partie de votre ménage ni de votre bulle sociale», les partenaires devraient éviter de s’embrasser et faire en sorte que leurs «visages ne se touchent pas ou ne soient pas près l’un de l’autre». Dans un tel cas, le port d’un «masque couvrant le nez et la bouche» est suggéré. «La chose la plus importante consiste à établir une relation de confiance avec votre partenaire sexuel», a-t-elle précisé.