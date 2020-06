Justice

Au Canada, un policier jugé coupable de violences racistes

En 2016, l’officier, qui n’était pas en service au moment des faits, a battu et éborgné un homme noir qu’il accusait de cambrioler des voitures.

La justice canadienne a reconnu coupable vendredi un policier blanc de Toronto d’avoir battu et éborgné un jeune homme noir en 2016. Ce jugement est très suivi au Canada en plein débat sur le racisme systémique dans la police.

Michael T., un policier de Toronto qui n’était pas en service au moment des faits, accompagné de son frère Christian, a été reconnu coupable par un juge de la Cour supérieure de l’Ontario de voies de fait simples après qu’ils ont roué de coups Dafonte Miller et l’ont frappé avec un tuyau métallique. Christian T. a été relaxé. Dafonte Miller, alors âgé de 19 ans, a perdu l’usage de son œil gauche après l’agression, le 28 décembre 2016.

Les deux hommes, accusés de voies de fait graves et d’obstruction à la justice, plaidaient non coupables et affirmaient avoir agi par légitime défense. Selon la défense, Dafonte Miller cambriolait des voitures avant l’altercation.