Election présidentielle – Au Cap-Vert, le candidat de la gauche élu dès le 1er tour

Élection présidentielle : Au Cap-Vert, le candidat de la gauche élu dès le 1er tour

José Maria Neves, âgé de 61 ans a recueilli 51,5% des suffrages, soit une majorité absolue nécessaire pour être élu dès le premier tour de l’élection présidentielle.

Champ d’action du président restreint

Le champ d’action du président est restreint. Le Cap-Vert est doté d’un régime semi-parlementaire faisant la part belle au Premier ministre, au gouvernement et au Parlement. Le long exercice de José Maria Neves comme Premier ministre a été marqué par l’établissement de relations avec la Chine, la signature d’un traité avec l’Union européenne et la présentation en 2008 d’un gouvernement majoritairement féminin.

Économie touchée par le Covid-19

Depuis l’instauration du multipartisme en 1990, 15 ans après l’indépendance vis-à-vis du Portugal, le PAICV et le MpD se sont partagé le pouvoir et ont pratiqué une alternance sans heurts vantée par les défenseurs d’une démocratie sur le reculoir ailleurs en Afrique de l’Ouest. José Maria Neves prend la tête d’un pays de 550’000 habitants affichant un des PIB par individu les plus élevés d’Afrique de l’Ouest et a connu des années de croissance soutenue.