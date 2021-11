Kate a remplacé la Reine au centre du balcon

Kate Middleton : Au centre du balcon, à la place de la Reine

Elizabeth II n’a pas pu assister au Remembrance Day à cause de maux de dos. La femme de William, futur roi, a suppléé la monarque.

Dans toute l’Europe, l’armistice marquant la fin de la première guerre mondiale a été célébrée. Au Royaume-Uni comme ailleurs. Sauf que du côté de Londres, une invitée de marque a fait défaut dimanche 14 novembre 2021: la Reine Elizabeth II. La monarque de 95 ans a dû renoncer à cette cérémonie à cause de maux de dos. On se souvient qu’en octobre 2021, elle avait déjà inquiété ses sujets en passant une nuit à l’hôpital. Elle avait ensuite dû lever le pied concernant ses engagements. D’après Closer.fr, Kate Middleton, épouse du prince William et futur roi, a pris sa place au balcon entre Camilla et Sophie, épouses respectivement de Charles et Edward.