Genève : Au CERN, le plus grand accélérateur de particules au monde redémarre

Après trois ans de travaux, deux faisceaux de protons ont circulé en sens opposé le long de l’anneau de 27 kilomètre du Grand collisionneur de hadrons (LHC).

Le LHC du CERN, le plus grand et plus puissant accélérateur de particules au monde situé à Meyrin (GE), a redémarré vendredi après plus de trois ans de travaux destinés à augmenter sa puissance et ouvrir ainsi la voie à une nouvelle physique.