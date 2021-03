Coronavirus à Genève : Au CERN, obligation de porter un capteur de proximité

L’institution scientifique a développé un appareil permettant de tracer les cas contacts sur son site.

Depuis ce lundi et afin de lutter contre la transmission du Covid-19, le CERN rend obligatoire le port d’un capteur de proximité sur son site. L’objet, développé par ses soins et dont la RTS s’est fait l’écho ce week-end, fonctionne sur le modèle de l’application SwissCovid. Il détecte les contacts rapprochés entre les usagers. Il possède par ailleurs une fonctionnalité supplémentaire, la mise en garde: il vibre lorsque deux personnes se rapprochent trop et trop longtemps, en l’occurrence à moins de deux mètres durant plus de 30 secondes.