Ramoneurs submergés de contrôles de cheminées pour sécuriser l'hiver

«Tout le monde veut faire contrôler sa cheminée», résume Vincent Fleury. Comme celui de ses confrères, l’agenda du ramoneur de la ville de Neuchâtel se remplit à la vitesse grand V. On y trouve les contrôles habituels, mais aussi de plus en plus de gens qui n’ont pas utilisé leur cheminée depuis longtemps et comptent dessus pour faire baisser leur facture de chauffage cet hiver. «J’ai une quarantaine d’appels par jour, contre une douzaine en temps normal, renchérit Joël Cheseaux, basé à Massongex (VS). Le plus gros du travail, c’est de rassurer les gens: ces pénuries les inquiètent, et ils se réveillent maintenant en se demandant s’ils pourront utiliser leur cheminée cet hiver…»