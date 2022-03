Lausanne – Mieux comprendre l’arthrose en étudiant 400 genoux sains

«Cette étude vise principalement à comprendre les interactions entre les composants du genou, comme les ligaments, les cartilages, les os et les muscles, et la façon dont les gens marchent. Nous allons apporter de nouvelles bases scientifiques pour développer des traitements afin de protéger l’articulation le plus longtemps possible et éviter la pose d’une prothèse», annonce Paul Margain, doctorant au SwissBioMotion Lab.