Lausanne : Au CHUV, des relations de plus en plus conflictuelles entre soignants et patients

Un espace de médiation conçu pour gérer les plaintes des patients du CHUV et de leurs familles est de plus en plus sollicité par le personnel.

L’espace de médiation du CHUV doit de plus en plus gérer des conflits relationnels entre le personnel et les patients. © Eric Deroze, CEMCAV-CHUV

Les chiffres de l’année 2021 qui résument les activités de l’espace de médiation du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV) sont éloquents et marquent un changement important: 46% des demandes proviennent des patients, 36% de leurs proches et 18% des collaborateurs du CHUV. Lors de sa mise en service, il y a dix ans, cet endroit était conçu pour accueillir les doléances des patients et de leurs proches. Il reçoit de plus en plus de plaintes des collaborateurs à propos de l’attitude des malades.

Mal noter son médecin sur Google

«Les professionnels sont de plus en plus nombreux à demander de l’aide pour des difficultés relationnelles avec un patient qui peuvent être vécues comme très violentes», a indiqué la porte-parole, Béatrice Schaad, à 24 heures. Le personnel soignant se plaint de divers maux: menaces, harcèlement, violences psychologiques et physiques. D’’autres part, des patients n’hésitent pas à faire des commentaires sur Google pour dévaloriser les compétences de certains médecins. La plainte la plus fréquente émise contre le personnel est une perception de manque d’égards envers les patients.