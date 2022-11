Valais: Au cinéma aux frais de l’Etat

Valais : Au cinéma aux frais de l’État

Le Canton présente un plan de relance des secteurs du livre, du cinéma et des arts visuels, fortement impactés par la pandémie. Il propose l’accès gratuit aux salles obscures et des livres offerts dans les librairies.

Les Valaisans pourront faire une orgie de cinéma et de littérature avant Noël. Les mardis, mercredis et jeudis, les séances seront gratuites dans treize cinémas valaisans depuis mardi et jusqu’au 24 décembre. Dans les librairies, un livre d’un auteur valaisan sera offert pour chaque achat effectué (moyennant quelques conditions toutefois).