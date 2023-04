États-Unis: La réintroduction du loup déchaîne les passions

Pour Don Gittleson, éleveur, les ânes «de garde» peuvent se défendre face au loup, en donnant des coups de pied, frappant et mordant.

Pour empêcher les loups de dévorer ses vaches, Don Gittleson a enrôlé une meute d’ânes «de garde»: face au retour du loup dans le Colorado, l’éleveur fait grise mine et est prêt à tout essayer pour protéger son bétail. Venus du Nevada, les bourricots restent entre eux et ne semblent pas vouloir faire copain-copain avec leurs nouveaux voisins bovins, dans son ranch enneigé près de Walden, au nord de l’État. Mais «ils peuvent se défendre», témoigne le paysan. «Ils donnent des coups de pied, frappent et mordent.»