France : Au congrès du RN, Marine Le Pen bat le rappel pour la présidentielle

Après la défaite aux élections régionales françaises, Marine Le Pen entend convaincre qu’une victoire reste possible à la prochaine présidentielle.

La présidente du Rassemblement national, qui devrait être réélue sans surprise à la tête du parti où elle n’avait pas de concurrent, tiendra un discours à 15H00. Elle devrait reprendre des thèmes fondamentaux --et mobilisateurs-- de son parti, comme l’immigration. Mercredi elle avait déjà appelé à «la mobilisation» face à «la submersion [migratoire] programmée de l’Europe». Deux jours plus tard, elle a publié avec 15 alliés en Europe une déclaration commune visant à une «grande alliance au Parlement européen», marque d’un «travail de rassemblement» selon le RN.

Mais elle réaffirmera aussi sa ligne «d’ouverture» à des personnalités extérieures au parti, défendue samedi par le candidat en Paca et ex-LR Thierry Mariani, invité au congrès comme les autres candidats non RN. «On ne va pas revenir au Front national» et «nous avons encore besoin d’aller chercher du monde» pour «ouvrir et pas rétrécir», insiste le porte-parole Sébastien Chenu.