Etats-Unis – Au Congrès, Joe Biden retrouve ses accents de rassembleur

États-Unis : Au Congrès, Joe Biden retrouve ses accents de rassembleur

Le président Joe Biden, dont la cote de popularité est faible, à veiller à ne froisser personne lors de son premier discours sur l’état de l’Union, mardi.

Ce rituel annuel, par lequel le chef de l’exécutif détaille ses grands axes politiques devant le Congrès, a offert des scènes devenues rares aux États-Unis: des parlementaires républicains et démocrates debout ensemble, pour manifester leur soutien à l’ambassadrice d’Ukraine, invitée d’honneur. Et même, à quelques exceptions près, pour saluer l’entrée de Joe Biden.

«Le Covid-19 ne doit plus régir nos vies», a-t-il clamé, face à des parlementaires, ministres, et juges de la Cour suprême, qui avaient quasiment tous abandonné le masque, à la suite de nouvelles recommandations des autorités sanitaires.

Équilibriste

«Produisons en Amérique!»

Et Joe Biden, indécrottable optimiste mais aussi centriste roublé, a matraqué des thèmes qu’il espère consensuels, en tâchant d’être le plus concret possible, lui qui a vu ses grands projets de réformes sociales sombrer pour cause de trop faible majorité parlementaire.