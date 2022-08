Tennis : Au courage, Serena Williams remporte sa première victoire de l’année

Au terme d’un combat de près de 2 heures, l’ex-No 1 mondiale est venue à bout de l’Espagnole Nuria Parrizas-Diaz (WTA 57) au 1er tour du tournoi WTA 1000 de Toronto, 6-3, 6-4. Son premier succès depuis plus d’un an.

L’Américaine Serena Williams a signé sa première victoire de l'année, six semaines après son retour manqué à Wimbledon, en battant Nuria Parrizas-Diaz (WTA 57) en deux sets (6-3, 6-4) au 1er tour du tournoi WTA 1000 sur dur de Toronto, lundi.

Battue d'entrée par la Française Harmony Tan le 28 juin dernier sur le gazon londonien, l'ex-No 1 mondiale a souffert face à l'Espagnole, mais a retrouvé des ressources pour s'imposer dans un match compliqué, en près de deux heures (1h57). Elle remporte ainsi sa première victoire depuis le 4 juin 2021 et son 3e tour victorieux à Roland-Garros 2021, signant son premier succès en 2022, elle qui, avant Wimbledon, n'était plus apparue sur le circuit depuis un an.