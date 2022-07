Royaume-Uni : Au culot, Yard Act décroche Elton John pour une chanson

Le «petit» groupe britannique de rock a sorti une nouvelle version de son titre «100% Endurance» avec Rocketman au piano.

Yard Act a enregistré une nouvelle version de «100% Endurance», single figurant sur le premier et seul album du groupe basé à Leeds, «The Overload» sorti en janvier 2022, avec Elton John. Le chanteur James Smith a expliqué comment cette collaboration extraordinaire, disponible en streaming depuis le 1er juillet 2022, avait pu avoir lieu. Il fallait oser.

«Elton John a entendu nos trucs et il a commencé à dire dans la presse que nous étions bons. Nous avons discuté au téléphone et après quelques appels, je lui ai demandé: «Elton, veux-tu venir au studio et jouer du piano sur un morceau?» Parce que, merde, ce n’est pas grave s’il dit: «non», s’est souvenu le leader pour NME.