Genève - Au cœur du chantier de GeniLac, moteur de la transition verte

Quand l’automobiliste longe l’aéroport, il voit un immense chantier vite identifié comme celui de la jonction autoroutière du Grand-Saconnex, dont l’emblème est le nouveau pont haubané qui matérialise l’entrée à Genève. Ce qu’il ignore sans doute, c’est que ces travaux en cachent d’autres, aussi ambitieux que complexes: le Canton et les Services industriels de Genève (SIG) ont profité de l’opportunité pour mener à bien le projet GeniLac, qui consiste à relier toute une série de bâtiments, dont l’aéroport et le nouveau quartier de l’Étang, à un réseau thermique propre. Des tuyaux destinés à charrier de l’eau pompée dans le lac sont ainsi posés en sous-sol. À terme, le fluide permettra de chauffer et de refroidir les immeubles sans utiliser la moindre énergie fossile. Enfin, faisant d’une pierre trois coups, l’État a greffé à ce chantier le projet Swissgrid, soit l’enfouissement de 4,5 kilomètres de lignes à haute tension aujourd’hui aériennes – une opération esthétique bien sûr, mais qui permettra aussi de gagner du foncier à l’heure où l’exiguïté du territoire genevois amène à construire la ville en ville.