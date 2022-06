Etats-Unis: Au coeur du Midwest, l’Illinois, «sanctuaire» pour l’avortement

États-Unis : Au cœur du Midwest, l’Illinois, «sanctuaire» pour l’avortement

Le Missouri s’est vanté d’être le premier État américain à bannir l’avortement. Du coup, des habitantes de Saint-Louis conduisent des femmes en banlieue, de l’autre côté du Mississippi, pour une IVG en Illinois.

Lori Lamprich est de plus en plus sollicitée pour emprunter le pont et conduire des femmes au centre de soins Hope Clinic for Women, à Granite City, de l’autre côté du Mississippi.

«Il va y avoir de plus en plus de monde, toutes les personnes qui se rendaient au Planned Parenthood à Saint-Louis vont devoir être emmenées en Illinois»

Vingt minutes de voiture

Depuis Saint-Louis, 300’000 habitants, Lori Lamprich n’a qu’à traverser en voiture le pont sur le Mississippi, et un panneau souhaite «la bienvenue en Illinois». L’avortement y est toujours légal. «En 20 minutes, on entre dans un monde complètement différent», se désole la bénévole.

Plusieurs fois par mois, Lori Lamprich aide des femmes à se rendre en Illinois. Et elle va être de plus en plus sollicitée. «Il va y avoir de plus en plus de monde, toutes les personnes qui se rendaient au Planned Parenthood à Saint-Louis vont devoir être emmenées en Illinois», explique-t-elle. Elle les conduit au centre de soins Hope Clinic for Women, à Granite City. À l’entrée, des bénévoles accompagnent des patientes cachées derrière des parapluies aux couleurs arc-en-ciel.