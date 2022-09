États-Unis : Au cœur du plus grand scandale de la marine, il s’enfuit

«Plusieurs pistes sont à l’étude»

Des policiers ont été envoyés à sa résidence de San Diego, dimanche, après que l’agence surveillant son bracelet de cheville a signalé un problème avec l’appareil, a déclaré Omar Castillo. «À leur arrivée, ils ont remarqué qu’il n’y avait personne et que le domicile était vide. Ils ont ensuite informé les US Marshals qui se sont rendus à son logement et ont vérifié qu’il n’était plus là. À l’heure actuelle, plusieurs pistes sont à l’étude», a-t-il fait savoir.