Guillaume Canet ne devait pas jouer Astérix

C’est la première fois qu’un long métrage mettant en vedette les personnages créés par René Goscinny et Albert Uderzo n’est pas une adaptation d’une bande dessinée. C’est donc à partir d’un scénario original que Guillaume Canet, 49 ans, a réalisé «Astérix et Obélix: L’Empire du Milieu», dans lequel il incarne Astérix, tandis que Gilles Lellouche se glisse dans la peau du maître d’Idéfix. Un film dont l’intrigue se déroule en Chine à voir en salle dès le 1er février.

S’attaquer à des personnages aussi célèbres est un sacré défi. Vous n’avez jamais eu peur?

Je n’ai jamais eu peur, sauf maintenant. Quand je prends une décision, je me lance et je réfléchis après. J’ai fini le film il n’y a pas longtemps et c’est maintenant que je flippe de voir comment les gens vont réagir, comment ça va se passer.

Incarner Astérix était une évidence pour vous?

Au départ, je ne devais pas du tout jouer Astérix. Je voulais être César, j’avais écrit ce rôle pour moi. C’est lors d’une réunion chez Pathé avec les producteurs que Jérôme Seydoux (ndlr: directeur général de Pathé) s’est tourné vers moi en demandant: «Mais pourquoi c’est pas toi? Tu as ce côté conquérant, valeureux, un peu strict.» Je leur ai dit que ce n’était pas possible, que c’était un trop gros rôle pour faire les deux. Et Jérôme m’a dit: «Mais si, si, tu es formidable, c’est la meilleure des idées. C’est bon, c’est acté.» Et il est parti. Je dois avouer que ça me séduisait aussi, en tant qu’acteur, de faire partie de l’aventure et de ce casting. Je savais que ça allait être beaucoup de travail, mais c’était excitant.

Vous deviez tourner en Chine, mais la pandémie a eu raison de ce plan. Le regrettez-vous?

Non, parce que d’abord la situation à l’époque de la pandémie en Chine ne me plaisait pas. Au-delà de ça, il y avait une censure très importante sur le scénario, qui nous demandait de changer beaucoup de choses et qui dénaturait le film. Ils demandaient que ce soit moins des héros gaulois et plus des héros chinois, alors que les deux personnages principaux féminins sont Chinois et formidables, hyperattachants et très positifs.

À la fin du tournage, vous aviez posté une vidéo dans laquelle quelqu’un vous rasait la moustache.

J’avais mis trois ans à la laisser pousser, parce que je suis absolument imberbe! (Il rit.) Pour avoir la moustache que j’avais, ça faisait au moins un an qu’elle poussait. Quand je l’ai rasée, c’était très particulier.



Elle vous manque?