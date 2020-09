Carnet rose : «Au fait, il vient d’avoir un bébé…»

Joaquin Phoenix et sa compagne Rooney Mara sont parents d’un petit garçon nommé River, en hommage au frère du comédien décédé d’une overdose en 1993.

Carnet rose pour Joaquin Phoenix et Rooney Mara! Les deux artistes ont accueilli leur premier enfant en août dernier, d’après le réalisateur russe Victor Kossakovsky, cité par Metro . Le couple a fait la Une des journaux en mai dernier quand il a été révélé que l’actrice était enceinte, et ce dimanche, il a été annoncé qu’ils avaient accueilli leur premier enfant en août, baptisé en hommage à River Phoenix, frère de la star de «Joker».

Les agents de Joaquin Phoenix et Rooney Mara n’ont pas encore fait de commentaires sur l’arrivée du bébé. Les acteurs se sont rencontrés lors du tournage du film «Her» en 2013 et sont tombés amoureux trois ans plus tard sur le plateau de «Marie-Madeleine» en 2016. Ils se sont fiancés l’année dernière.