Football

Au FC Bâle, le climat s'apaise

Un accord a été trouvé au sujet d'une réduction de salaire chez les joueurs rhénans face à la crise du coronavirus.

Le calme et la sérénité sont-ils de retour au FC Bâle?

En conflit, la direction et les joueurs du FC Bâle ont trouvé un terrain d'entente au sujet d'une réduction de salaire face à la crise du coronavirus. C'est ce qu'a dévoilé le club rhénan dans un communiqué de presse, mercredi soir, faisant état d'une «discussion très ouverte et constructive» et annonçant que «toutes les divergences» avaient été résolues, jusqu'à parvenir à un «accord sur tous les points».