Basketball - Au final, seule la victoire compte

Mardi soir, la Suisse a donc pris la tête du classement provisoire avec 6 points (deux victoires et deux défaites). Mais elle compte une rencontre de plus que ses deux adversaires. La Macédoine du Nord possède 5 points (deux victoires et une défaite) et la Slovaquie 4 points (deux défaites et une victoire). Le match décisif entre ces deux nations se déroulera mercredi soir.