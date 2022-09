Genève : Au foyer de Mancy, des éducateurs étaient chargés des médicaments

De puissants traitements non prescrits et pourtant administrés à une jeune fille, placée au foyer pour autistes de Mancy (GE). C’est l’un des constats de l’enquête sur l’overdose subie en mars 2021 par une pensionnaire de l’établissement socio-éducatif genevois, révélés par Heidi.news et «Le Temps». Outre la trace d’une «poignée» de Temesta, un anxiolotique, retrouvée grâce à une analyse urinaire aux HUG, un prélèvement capillaire réalisé un mois après les faits a montré qu’un anti-épileptique et un neuroleptique destiné aux adultes avaient été ingérés par la victime de manière «répétée» entre février et mai 2021. Alors que ces médicaments ne faisaient pas partie des traitements destinés aux enfants du foyer.