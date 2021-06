Émigration clandestine : Au Guatemala, Kamala Harris plaide l’entraide et l’espoir

En visite au Guatemala, la vice-présidente américaine, Kamala Harris, a appelé, aux côtés du président guatémaltèque, Alejandro Giammattei, à unir les efforts en matière d’émigration clandestine.

«Ils fuient un danger»

Ceux qui migrent sont «en train de fuir un danger ou parce qu’ils ne peuvent tout simplement pas satisfaire leurs besoins fondamentaux», a-t-elle ajouté, soulignant le besoin de donner «un sentiment d’espoir, que l’aide est en route» dans une région durement touchée par le Covid-19, la violence et la pauvreté, exacerbées, en 2020, par le passage de deux ouragans. Or selon elle, «l’espoir n’existe pas en soi. Il doit être associé à des relations de confiance, il doit être associé à des résultats tangibles», afin de «convaincre les gens qu’il y a une raison d’espérer en leur avenir».

Une politique plus «humaine»

Lutter contre la traite des êtres humains

Elle a annoncé la création d’un groupe de travail conjoint sur la contrebande et la traite des êtres humains, la mise en place d’un programme visant à augmenter les opportunités économiques pour les femmes, ainsi qu’un groupe de travail anticorruption destiné à former les procureurs guatémaltèques à retracer l’itinéraire de l’argent de la corruption transnationale. «Nous avons parlé de l’importance de lutter contre la corruption et d’avoir un système judiciaire indépendant», a souligné Kamala Harris, annonçant par ailleurs l’envoi, par les États-Unis, de 500’000 doses de vaccins contre le Covid-19 au Guatemala.

Le nombre de migrants sans papiers arrêtés à la frontière entre le Mexique et les É tats-Unis a atteint, en avril, son plus haut niveau depuis 15 ans. Parmi ces plus de 178’600 migrants, dont des mineurs, arrivés seuls, 82% venaient du Mexique et du «triangle nord» de l’Amérique centrale - Guatemala, Honduras et Salvador.