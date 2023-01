Hockey sur glace: Au HC Ajoie, le coeur n’y était pas vraiment

Roman Cervenka et Rapperswil ont mis à terre Ajoie dimanche: victoire 5-0, avec deux points du top-scorer.

Le coach du HC Ajoie, Julien Vauclair, a d’ailleurs tiré la sonnette d’alarme après 14 minutes de jeu. Roman Cervenka, l’as de Rapperswil, venait alors de trouver la faille et d’offrir une avance de trois buts à Rapperswil (3-0). Sur le banc des Jurassiens pendant ce temps mort, Vauclair a surtout demandé à ses joueurs de mettre un peu de cœur à l’ouvrage. Jusque-là, le HCA, déjà mené 2-0 après cinq minutes de jeu, avait tout simplement été transparent. La différence de niveau entre Rapperswil (3e de National League) et la lanterne rouge a été d’autant plus marquée dans un match à sens unique.