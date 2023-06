Hockey sur glace: Au HC Bienne, il y a une liste d’attente pour être donateur

Quand on aime, on ne compte pas. L’association des donateurs du HC Bienne l’a prouvé mercredi soir lors de son assemblée générale ordinaire. Officiellement, cette structure a versé 3’944’000 francs au HC Bienne au cours de cette saison. Ce qui en fait le pilier financier du club. Les mécènes sportifs veulent même faire encore mieux: c’est à une très large majorité que les membres ont accepté d’augmenter les cotisations individuelles de 1 à 2 %. De ce fait, la cotisation minimale de 6666 fr va passer à 7777 francs par an. Celle de 26’666 fr est désormais fixée à 27’777 fr.