Coronavirus : Au Japon, une méfiance ancienne à l’égard des vaccins

Alors que la campagne de vaccination a déjà débuté dans plusieurs pays du monde, le Japon attendra jusqu’à fin février. Selon une étude, une grande partie de la population ne souhaiterait pas recevoir de piqûre.

Alors que des millions de personnes ont été inoculées aux États-Unis ou au Royaume-Uni, le Japon n’a encore donné son feu vert à aucun vaccin, et le premier ministre Yoshihide Suga, qui souhaite les voir administrés à partir de fin février, veut donner l’exemple en se faisant lui-même vacciner.

Car seuls 60% des Japonais sont prêts à recevoir la piqûre, selon une étude Ipsos réalisée en décembre pour le Forum économique mondial, contre 80% en Chine, 77% au Royaume-Uni, 75% en Corée du Sud ou 69% aux États-Unis. Seuls les Français (40%), les Russes et les Sud-Africains sont moins acquis aux vaccins que les Japonais parmi les 15 pays scrutés.

Si réticences et oppositions ont été observées ces dernières années dans les pays industrialisés, la défiance remonte bien plus loin dans l’archipel nippon, où les experts la mettent sur le compte d’une série de procès sur leurs effets nocifs supposés, d’informations erronées des médias et d’un gouvernement timoré.