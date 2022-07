Football: Au Lausanne-Sport, le redressement continue

Et si Archie Brown depuis tout ce temps n’était pas un joueur de couloir? C’est bien de cette façon qu’il est présenté sur le site de référence Transfermarkt et c’est tout autant à cette position qu’il a toujours déçu depuis son arrivée au Lausanne-Sport. Ludovic Magnin semble avoir d’autres plans pour l‘Anglais: le faire jouer dans l’axe, sur la gauche de sa défense à trois. La vérité de vendredi et du match à Aarau, c’est qu’il a probablement été le meilleur homme sur le terrain. Ça pourrait vite ressembler à un repositionnement gagnant.

Labeau marque encore

Si Lausanne s’est évité mille soucis à Aarau, c’est que Dominik Schwizer et Alvyn Sanches ont combiné au bon moment. Les deux hommes promis à devenir des pièces maîtresses de l’effectif bleu et blanc se sont trouvés à merveille. Récupération et centre du premier, tête victorieuse du second: 0-1 (22e).