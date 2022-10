Pollution atmosphérique : Au lendemain de la fête annuelle, New Delhi dans un brouillard toxique

New Delhi, comptant 20 millions d’habitants, avait pourtant une nouvelle fois interdit la vente et l’usage de pétards au risque d’une condamnation à six mois de prison. Selon un rapport de l’IQAir publié en 2020, 22 des 30 villes les plus polluées au monde se trouvent en Inde.