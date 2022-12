Tempête hivernale : Au lendemain de Noël, les Etats-Unis comptent les morts

Au lendemain de Noël, les secours américains comptaient les morts d’une violente tempête hivernale frappant les Etats-Unis depuis plusieurs jours, et ayant particulièrement touché un comté de l’ouest de l’Etat de New York, où les autorités ont confirmé lundi au moins 25 décès. Cette région frontalière du Canada a été ensevelie sous des mètres de neige, et a subi des températures polaires depuis la semaine dernière.