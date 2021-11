Soudan : Au lendemain d’un jour sanglant, internet a été rétabli

Alors que les communications avaient été coupées mercredi lors de manifestations importantes au Soudan, internet commençait à revenir, jeudi.

Depuis le coup d’État du général Abdel Fattah al-Burhane, Nations Unies, ambassadeurs occidentaux, militants et même juges soudanais réclamaient le rétablissement d’internet. Sourds à ces appels, les généraux avaient même renforcé leur chape de plomb mercredi en coupant le téléphone.

Mais, après un déchaînement de violence inédit, la journée de mercredi se soldant par la mort de 15 manifestants, tués par les forces de l’ordre, et des dizaines de blessés par balles, le nouveau pouvoir a desserré l’étau. Après avoir rétabli les communications téléphoniques dans la nuit, il a rebranché internet dans l’après-midi.

Internet «partiellement restauré»

Alors que l’ONG Netblocks constatait qu’internet était désormais «partiellement restauré», les militants sur les réseaux sociaux appelaient les Soudanais à mettre en ligne vidéos et informations sur les manifestations de la veille. Car mercredi restera pour les anti-putsch la journée du «massacre».

Rien qu’à Khartoum-Nord, banlieue reliée à Khartoum par un pont sur le Nil, au moins 11 manifestants ont été tués par des forces de sécurité qui visaient, selon un syndicat de médecins prodémocratie, «la tête, le cou ou le torse». Ailleurs dans la capitale et à travers le Soudan, les défilés se sont dispersés avant la nuit de mercredi à jeudi, mais à Khatoum-Nord les anti-putsch continuent de défendre leurs barricades jeudi en répondant aux tirs de lacrymogènes par des jets de pierres.

«Des tueries insensées»

Mais la chape de plomb a déjà changé la donne: tandis que les manifestants étaient des dizaines de milliers les 30 octobre et 13 novembre, seuls des milliers ont défilé mercredi. Et jeudi, les appels à la «désobéissance civile» n’ont rencontré aucun écho dans la rue où la circulation avait repris normalement.

«Nous continuerons»

«Nous continuerons à manifester pacifiquement jusqu’à la chute des putschistes», renchérit le parti Oumma, le plus grand du pays, alors que militants, journalistes ou simples passants ont été arrêtés par centaines.

Hôpitaux attaqués

Mercredi soir, le syndicat des médecins accusait les forces de sécurité de pourchasser les opposants au putsch jusque dans les hôpitaux et de tirer des lacrymogènes sur blessés et ambulances. Assurant n’avoir jamais ouvert le feu, la police, elle, ne recense qu’un seul mort et 30 blessés parmi les manifestants à Khartoum-Nord du fait du gaz lacrymogène, contre 89 policiers blessés.