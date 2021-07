Avertissement de l’ONU : Au Liban, l’accès à l’eau sera en danger d’ici à un mois

Les pénuries et la crise monétaire au Liban pourraient conduire à un effondrement de l’approvisionnement en eau dans le pays d’ici à un mois, a averti vendredi l'Unicef.

«Plus de quatre millions de personnes dont un million de réfugiés risquent très vite de ne plus avoir accès à l’eau potable au Liban», a affirmé vendredi le Fonds des Nations unies pour l’enfance (Unicef) dans un communiqué. Les frais de maintenance à payer en dollars américains, les pénuries de financement et l’effondrement du réseau électrique détruisent rapidement le secteur de l’eau, a précisé l’agence de l’ONU.

Sacrifices à faire

«L’Unicef estime que la plupart des pompages d’eau vont progressivement cesser dans tout le pays au cours des quatre à six prochaines semaines», a déclaré Youkie Mokuo, représentante de l’Unicef au Liban. Et «une perte d’accès à l’approvisionnement public en eau pourrait obliger les ménages à prendre des décisions extrêmement difficiles concernant leurs besoins primaires en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène», a-t-elle ajouté.