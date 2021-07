Proche-Orient : Au Liban, le premier ministre désigné jette l’éponge

Nommé en 2020, Saad Hariri a annoncé jeudi qu’il n’a pas trouvé d’accord avec le président sur la composition du futur gouvernement libanais.

Le premier ministre désigné au Liban Saad Hariri a annoncé jeudi qu’il renonçait à former un gouvernement près de neuf mois après avoir été nommé et au moment où le pays est confronté à la pire crise socio- économique de son histoire.

«Que Dieu aide le pays»

«Je lui ai proposé plus de temps pour réfléchir et il a dit: «Nous ne pourrons pas nous mettre d’accord.» C’est pourquoi je me suis excusé de ne pas pouvoir former le gouvernement, que Dieu aide le pays», a-t-il ajouté.