Yverdon-les-Bains (VD) – Au lieu d’évacuer, les squatteurs défilent dans une ambiance bon enfant

Lutte pour sauver la planète

En deux mois, le mouvement contestataire n’avait jamais connu une telle ampleur . La portée du rassemblement se voulait planétaire, avec des slogans et des chants anticapitalistes. « Nous soutenons les mouvements sociaux contestataires du monde entier, car la nécessité de tels lieux est plus grande que n’importe quel projet industriel » , scandait une manifestante. Le cortège s’est arrêté devant le T ribunal du Nord vaudois , pour marquer leurs oppositions au bétonnage et obtenir une réaction face à ce qu’ils appellent une «extrême urgence écologique mondiale». Les banderoles «Les foyers de résistances vivront» et « Utiliser le béton crève la dalle » marquaient leur détermination à vouloir changer le monde.