Tribunal fédéral - Au locataire de prouver qu’il paie trop à son bailleur

Hausse de 44 %

Dans l’affaire à l’origine de l’arrêt actuel du Tribunal fédéral, une femme avait loué un appartement de 2 pièces pour 1060 francs à Zurich au printemps 2017 dans une maison construite en 1933. Étonnée, elle s’est adressée à l’autorité de conciliation lorsqu’elle a découvert que son précédent locataire ne payait, lui, que 738 francs pour le même appartement. La hausse était de 44%. Le bailleur, une compagnie d’assurances, a rejeté une proposition de l’autorité de conciliation. Il a soumis une expertise privée au tribunal et a proposé 23 propriétés comparables. Bien que ces appartements soient comparables à l’appartement de la femme en termes de localisation, de taille, d’année de construction, d’ameublement et d’état, le loyer net de ces biens était plus élevé. Mais le Tribunal des baux a déclaré abusif le loyer de 1060 francs et l’a fixé à nouveau à 855 francs. Après que la Cour suprême cantonale a également rejeté le recours de la compagnie d’assurances, cette dernière s’est tournée vers le Tribunal fédéral.