Football – Au LS, un printemps pour une mort lente

Les avant-matches à la Tuilière ont quelque chose d'anachronique. On peut aimer le rythme du rap à la gloire du Lausanne-Sport que le club continue de diffuser avant chaque match à domicile. Mais la correspondance entre les paroles et la situation actuelle ne peut que prêter à sourire. Il y est question de Josias Lukembila, parti planter des buts à Wil. De Cameron Puertas, aujourd’hui en Belgique à la recherche de jours meilleurs. Et de 3-0 à la mi-temps, pas exactement la tendance du moment.

Non, la tendance du moment est sombre, et ne laisse pas grande place au moindre sourire supplémentaire. Depuis le début de l’année, il est attendu du LS un signe de vie, un motif d’espoir. Mais rien ne dépasse. Et le jour où tout ce qui lui est demandé est un résultat, les Vaudois l'échangent contre un début d’allant offensif. Tout fonctionne à l’envers.

Dimanche, les hommes d’Alain Casanova ont le plus souvent regardé Lucerne dans les yeux. Ce qui était loin d’être gagné d’avance. Le souci, c’est qu’ils ont aussi débarqué sur le terrain dix minutes après leur seul adversaire direct dans la course au maintien. Et à la 10e minute, il y avait déjà 0-1. Et comme l’impression que Lausanne était presque bien payé avec un seul but à son déficit.

Asumah Abubakar, auteur de l’ouverture du score, venait de passer son début de match à danser autour de la défense locale. Comme à ses plus belles heures avec Kriens, lorsque le buteur ghanéen ridiculisait des arrière-gardes de… Challenge League. La direction dans laquelle se précipite le Lausanne-Sport.

Si ce duel face à l’avant-dernier constituait la dernière chance du LS, alors il est passé à côté. On peut se souvenir des occasions d’Hicham Mahou ou de Marvin Spielmann, des bonnes intentions offensives parfois déployées par les Bleus et Blancs. Mais ce n’est pas dans un match de la dernière chance qu’il convient de marquer des bons points.

Zurich fait un pas de plus vers le titre Irrésistible FC Zurich! En remportant avec la manière le match au sommet face au FC Bâle, les Zurichois ont probablement éliminé l’un de leurs deux derniers contradicteurs dans la course au titre (4-2). Porté par deux buts rapides des inévitables Marchesano et Kramer (hors-jeu?), le FCZ a ensuite résisté à la réduction du score de Stocker (38e) et à une fin de match un peu folle pour glaner trois points qui en valent beaucoup plus sur le plan symbolique. Pour sa première à la tête du FC Bâle, Guillermo Abascal a en effet probablement perdu ce dimanche tout espoir d’offrir fin mai un 21e titre au peuple «rotblau». Avec 13 points de retard (et autant de matches à jouer), les Rhénans semblent condamnés à laisser aux Young Boys le rôle de dernier poursuivant crédible. À dix points des hommes d’André Breitenreiter, les Bernois sont en effet toujours mathématiquement en embuscade. Mais la confiance étalée par le FCZ et sa faculté à multiplier les courses sans donner des signes de fatigue en font chaque semaine un candidat plus crédible au sacre. Samedi 19 mars, les deux équipes ont rendez-vous au Stade de Suisse pour ce qui pourrait déjà être une soirée décisive.



Le Lausanne-Sport s’est terré dans la désolation. Sur le terrain. Dans les tribunes. Peu après le 2-0 fatal d’Asumah Abubakar (72e), les supporters vaudois ont ajouté leur pierre à l’édifice du malaise. Le bloc ultra a employé des feux d’artifice directement en direction du terrain. Sans doute touché, le gardien lucernois Marius Müller s’est fait une sacrée frayeur sur le coup. Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires dans l’attente d’un potentiel renvoi prononcé par M. San. Dix minutes plus tard, le match pouvait finalement reprendre.

Le penalty transformé par Stjepan Kukuruzovic à la 102e (...) ne cachait pas la misère (1-2 score final). Lausanne compte six points de retard désormais. Au rythme auquel il carbure, c’est énorme. Le printemps risque bien d’être celui d’une mort lente. Et douloureuse.



Lausanne-Sport - Lucerne 1-2 (0-1)



Stade de la Tuilière, 6256 spectateurs. Arbitre: Fedayi San.

Buts: 2e et 72e Abubakar 0-2; 102e Kukuruzovic, pen. 1-2.

LS: Diaw; Zohouri, Grippo, Monteiro; Chafik (55e Alakouch), N’Guessan (63e Ouattara), Kukuruzovic, Trébel, Mahou; Pollero (63e Zoukit), Spielmann (71e Poundjé). Entraîneur: Alain Casanova.

Lucerne: Müller; Dräger, Burcher, Simani, Frydek; Schulz, Jashari, Campo (73e Gentner), Ugrinic; Kvasina (90e Ndiaye), Abubakar. Entraîneur: Mario Frick.