Sud-est de l’Afrique : Au Malawi, la sorcellerie tue

Lupembe, au Malawi, est un village rural d’environ 700 habitants à l’air tranquille. Pourtant, celui-ci cache un sombre secret. Des rumeurs de sorcellerie et de vampirisme ont fait plusieurs morts ces dernières années. ONG et autorités n’arrivent pas à se mettre d’accord sur ce qu’il faudrait faire. En décembre, une commission spéciale chargée de formuler des propositions a recommandé… qu’on reconnaisse l’existence de la magie, afin de pouvoir la criminaliser. Rencontre avec Walinaye Mwanguphiri, 36 ans, qui a perdu son frère et ses parents à cause de rumeurs de sorcellerie.