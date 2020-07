Afrique

Au Mali, un cabinet restreint nommé pour former un exécutif

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keita, n’a pas eu d’autres choix que de se plier aux recommandations de la Cédéao.

Le président malien Ibrahim Boubacar Keita a désigné lundi un gouvernement de six membres autour du premier ministre Boubou Cissé, avec comme mission la négociation de la formation d’un gouvernement d’union nationale. «Ce gouvernement est constitué des ministères régaliens suivants: la défense, la justice, la sécurité, l’administration territoriale, les affaires étrangères et l’économie et les finances», a précisé à la télévision la secrétaire générale de la présidence malienne.