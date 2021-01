Peterhansel prudent

Mike Horn au pied du podium

L’autre soir Mike Horn confiait devant les caméras de France-Télévision qu’il avait eu besoin d’un peu de temps pour s’adapter au niveau système de navigation – le road book est fourni via une tablette électronique –, ce qui est tout à fait normal pour un pur amateur de la discipline. Mais lors de cette seconde journée de l’étape marathon, Horn et son pilote Cyril Despres (Peugeot) s’en sont remarquablement bien sortis, avec le cinquième chrono à un peu plus de 12 minutes d’Al-Attiyah. Au général, Despres-Horn pointent au onzième rang. 28e et 43e temps aujourd’hui pour les Rebellion de Romain Dumas et Alexandre Pesci.