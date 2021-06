Londres : Au menu du G7 Finances: impôt minimum mondial et environnement

Cette réunion, la première en personne depuis le début de la pandémie, précède le G7 des chefs d’État dans les Cornouailles, en Angleterre, la semaine suivante.

Environnement, aide aux pays en développement et vaccins seront au menu de la réunion du G7 Finances qui s’ouvre à Londres vendredi, aux côtés du projet d’impôt minimal mondial ravivé par l’administration du président américain Joe Biden. C’est la première fois depuis le début de la pandémie que les ministres des Finances des sept grandes puissances se retrouvent en personne, et cette réunion précède le G7 des chefs d’État dans les Cornouailles, au sud-ouest de l’Angleterre, la semaine suivante.

La question d’un impôt minimum mondial, premier «pilier» d’une vaste réforme fiscale portée par l’OCDE, tiendra le haut du pavé, avec en deuxième volet la possibilité de taxer les profits des grandes multinationales, notamment les géants du numérique, là où elles réalisent leurs profits et non plus seulement là où elles sont enregistrées. «Nous voulons que les entreprises payent le bon montant d’impôt au bon endroit et j’espère que nous pourrons obtenir un accord juste avec nos partenaires», a déclaré le ministre des Finances britannique Rishi Sunak, dans un communiqué diffusé par le Trésor en ouverture de la réunion.