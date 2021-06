Elections législatives : Au Mexique, des indigènes bravent les cartels pour voter

«Oui, il a eu peur, mais il était déterminé à voter»: dimanche, les indigènes d’un village isolé du Mexique ont réussi à voter malgré la menace des gangs.

Après avoir marché jusqu’à quatre heures et bravé la menace des narcotrafiquants, les indigènes d’un village isolé de l’ouest du Mexique ont réussi dimanche à voter aux élections législatives. Les membres de l’ethnie Wixárika, l’une des plus emblématiques du Mexique, se sont rendus au bureau de vote ouvert à Mezquitic, une municipalité de l’État de Jalisco, à laquelle on accède par des chemins de terre.