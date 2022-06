Amérique latine : Au Mexique, deux jésuites tués dans une église

Deux jésuites ont été tués lundi dans une église où un homme tentait d’échapper à des agresseurs, a indiqué mardi la Compagnie de Jésus, qui demande aux assassins de rendre les corps.

«Tragédie»

«Nous exigeons la justice et la récupération des corps de nos frères qui ont été enlevés du temple par des personnes armées», ont déclaré les Jésuites du Mexique. La Compagnie de Jésus a aussi demandé des «mesures de protection», car ces crimes ne sont pas des faits «isolés», puisque «tous les jours des hommes et des femmes sont tués arbitrairement».

Les deux jésuites, Javier Campos Morales et Joaquin César Mora Salazar, «effectuaient, depuis plus de 20 à 30 ans respectivement, un important travail social et pastoral» dans cette zone reculée, a indiqué le Haut-commissariat aux droits de l’homme des Nations unies pour le Mexique. Les deux hommes s’attachaient notamment à «renforcer la culture de la communauté Raramuri dans toute sa dimension et la préservation de l’environnement», poursuit l’ONU dans un communiqué.