Journalistes assassinés : Au Mexique, l’épineuse question de l’impunité et des mobiles

Des journalistes mexicains étaient rassemblés ce mardi à Tijuana. Ils réclamaient justice après le meurtre la veille d’un de leur collègue photographe dans cette même ville située à la frontière américaine.

7 journalistes tués au Mexique l’an passé

La victime avait demandé en décembre son «inclusion» à un «mécanisme de protection» des journalistes, a indiqué l’ONG Yosisoyperiodista ("Moi, je suis journaliste"). «Notre collègue avait exprimé sa préoccupation et sa peur pour sa sécurité», menacée par des «groupes criminels» présumés, selon l’ONG. Le journaliste collaborait avec l’hebdomadaire Zeta et le quotidien La Jornada, ainsi qu’avec des médias internationaux en reportage à Tijuana, une ville qui a donné son nom à un puissant cartel de la drogue.

«Nous sommes à la frontière la plus violente et la plus proche des États-Unis, où il y a beaucoup d’incidents», a déclaré à l’AFPTV le directeur d’une association de journalistes, Jose Angel Inzounza, lors de la manifestation mardi à Tijuana. «Généralement ces cas restent impunis. Au niveau mondial nous avons le déshonneur d’occuper le deuxième rang des pays les plus risqués pour exercer le journalisme», a-t-il ajouté. Une centaine de journalistes ont été tués depuis 2000, d’après des chiffres de la Commission des droits de l’homme. Au moins sept journalistes ont été tués en 2021, d’après un décompte de l’AFP, en tentant d’établir si la victime était bien un ou une journaliste encore en activité et si elle avait été tuée à cause de sa profession.