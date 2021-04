Football : «Au minimum deux clubs français» devraient participer à la Super League

Aucun représentant tricolore ne fait partie des «clubs fondateurs» de cette compétition privée qui suscite tant d’indignation. Mais il y aura des invitations.

Selon ses promoteurs, la «Super League» fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière opposant 20 clubs. REUTERS

«Au minimum 2 clubs français» seront présents chaque année en «Super League», a déclaré lundi à l’AFP une source proche des 12 clubs fondateurs de cette compétition privée, concurrente de la Ligue des champions, sans préciser l’identité ou le mode de sélection des clubs concernés.

«Il y aura au minimum deux clubs français chaque année dans cette compétition», a assuré cette source, soulignant que l’une des hypothèses est par exemple que le vainqueur de la Ligue 1 puisse être qualifié pour cette nouvelle épreuve.

Selon ses promoteurs, la «Super League» fonctionnerait sous la forme d’une saison régulière opposant 20 clubs, quinze d’entre eux («les clubs fondateurs» – AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea FC, FC Barcelone, Inter Milan, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid et Tottenham – et trois supplémentaires restant à déterminer) étant qualifiés d’office chaque année et les cinq autres bénéficiant d’invitations «à travers un système basé sur leur performance de la saison précédente».

Vague d’indignation

En revanche, le Bayern Munich et Dortmund, les deux clubs allemands présents au conseil d’administration de l’Association européenne des clubs (ECA) se sont clairement prononcés contre ce projet, affirme lundi le patron du Borussia Dortmund Hans-Joachim Watzke.

«Les deux clubs allemands représentés au conseil d’administration de l’ECA, le FC Bayern Munich et le Borussia Dortmund, ont présenté des points de vue à 100% identiques dans toutes les discussions», a expliqué le directeur exécutif du BVB dans un communiqué sur le site du club.

Le projet de la Super League a suscité une vague d’indignation, y compris parmi les supporters, mais également au sein du monde politique. Cette «Super League» est contraire aux valeurs européennes de «diversité» et d’«inclusion», a estimé Margaritis Schinas, vice-président de la Commission européenne, sur Twitter. Le Premier ministre britannique Boris Johnson a estimé que cette proposition était «très dommageable pour le football».

Les Fédérations réagissent

«La Fédération allemande de football (DFB) se positionne clairement contre le concept d’une Super League européenne. Dans le football, la performance sportive est au coeur de tout. C’est elle qui détermine la promotion et la relégation ainsi que la qualification pour les compétitions respectives. Les intérêts économiques de quelques clubs ne doivent pas prévaloir sur la solidarité pratiquée dans le football. Chaque club devra décider s’il veut continuer à faire partie du football solidaire dans son ensemble ou s’il veut poursuivre uniquement ses propres intérêts égoïstes, en dehors de l’UEFA et des fédérations nationales de football. La DFB soutient donc clairement la ferme déclaration conjointe de l’UEFA avec les ligues et associations nationales d’Angleterre, d’Italie et d’Espagne».

Razvan Burleanu, président de la Fédération roumaine de football:, a lui décrété: «Les clubs qui vont opter pour cette compétition ont des intérêts exclusivement financiers et ne sont aucunement intéressés par la passion des supporters, par les investissements dans leurs propres académies. Il faut souligner que la plupart des clubs membres de ce groupe sont détenus par des capitaux américains. Par conséquent, je ne pense pas qu’une telle compétition puisse être couronnée de succès à moyen et long terme, vu notamment la position ferme de l’UEFA et de la FIFA, ainsi que celle des trois grandes fédérations qui disent que tout club qui participera à cette compétition sera exclu aussi bien des compétitions européennes que nationales».

Même son de cloche du côté de la Première Ligue russe (RPL): «La RPL est solidaire avec la position de l’UEFA et des ligues européennes» critiquant le projet d’une «Super League» (...) Cette idée va à l’encontre des valeurs de base du football, ne tient pas compte des intérêts de la majorité écrasante des clubs et provoque un schisme dans la communauté européenne de football».

Jakob Jensen, président de la Fédération danoise, est du même avis: «C’est une mauvaise idée pour plusieurs raisons. Entre autres parce que le football est un rêve. Il ne sert à rien de créer une ligue fermée où le seul but des clubs est de gagner de l’argent».

Grogne des supporters

Les fans de ballon rond n’ont pas tardé à manifester leur mécontentement: «La Fondation des supporters de Chelsea (CST), ses membres et les supporters de football partout dans le monde ont subi la trahison ultime. C’est une décision motivée par la cupidité pour garnir les poches des dirigeants et prise sans considération pour les supporters loyaux, notre histoire, notre avenir ou l’avenir du football dans ce pays».

Les fans d’Arsenal sont pour une fois sur la même longueur d’onde que leurs rivaux londoniens: «Ce projet représente la mort de tout ce que le football devrait être et notamment une compétition basée sur le mérite sportif et une compétition équilibrée. La Fondation des supporters d’Arsenal fera tout ce qu’elle peut pour s’y opposer».

A Manchester, cette innovation passe aussi très mal: «Ces propositions sont tout à fait inacceptables et elles choquent les supporters de ManU, comme ceux de beaucoup d’autres clubs. Ne serait-ce qu’envisager de se retirer de la Ligue des champions actuelle serait une trahison de tout ce pour quoi ce club s’est battu. Nous enjoignons à tous ceux qui sont impliqués dans ce projet, y compris Manchester United, de retirer immédiatement cette proposition».

Projet financé par JPMorgan La banque américaine JPMorgan a annoncé lundi qu’elle allait financer le projet de «Super League» européenne, porté par une poignée de clubs parmi les plus riches et qui secoue le monde du football. «Je peux confirmer que nous finançons l’opération», a indiqué à l’AFP un porte-parole à Londres de la banque, ajoutant n’avoir pas d’autre commentaire à ce stade.

La Juve s’envole à la Bourse Le titre de la Juventus Turin a ouvert en forte augmentation lundi à la Bourse de Milan. L’action de la Juve affichait une hausse de l’ordre de 7,00%, à 0,827 euro, une heure après l’ouverture de la Bourse, alors que sa valeur est orientée à la baisse depuis l’élimination des Bianconeri de la Ligue des champions début mars.