Madagascar : Au moins 10 morts après des inondations

Dans la nuit de lundi à mardi, Madagascar a été touchée par des pluies diluviennes. Une vingtaine de communes sont en vigilance rouge contre un «danger imminent»

Au moins dix personnes sont mortes dans la capitale malgache Antananarivo, dans des inondations causées par des pluies diluviennes dans la nuit de lundi à mardi, a annoncé mardi le Ministère de l’intérieur. «Les inondations ont provoqué des effondrements de maisons et des éboulements de terrain dans lesquels les victimes ont perdu la vie», a déclaré à l’AFP Sonia Ray, porte-parole du Bureau de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC) du ministère.

Par ailleurs, selon un bilan diffusé en début d’après-midi, deux personnes ont été blessées et plus de 500 ont dû quitter leur foyer. Une vingtaine de communes ont été placées en vigilance rouge contre un «danger imminent». Les pompiers et la protection civile sont mobilisés pour évacuer les zones à risque. Des gymnases ont été réquisitionnés et le gouvernement étudie la possibilité de fermer les écoles cette semaine.