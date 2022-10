Inde : Au moins 10 morts dans une avalanche dans l’Himalaya

Au moins dix personnes sont mortes dans l’Himalaya indien et dix-huit toujours portées disparues, selon un nouveau bilan mercredi publié par la police, au lendemain d’une avalanche qui a emporté un groupe d’alpinistes. Le groupe de grimpeurs était constitué de 34 apprentis d’un institut local d’alpinisme, le Nehru Institute of Mountaineering, de sept instructeurs et d’une infirmière.

Alpiniste chevronnée parmi les victimes

Le ministre en chef de l’Uttarakhand, Pushkar Singh Dhami, a confirmé sur Twitter que l’alpiniste chevronnée Savita Kanswal, membre de l’équipe d’instructeurs, figurait parmi les morts. Plus tôt cette année, elle était parvenue au sommet de l’Everest et du mont Makulu voisin en seize jours seulement, un record féminin. Deux hélicoptères de l’armée de l’air ont été dépêchés pour aider aux recherches sur les lieux de l’avalanche, a déclaré Devendra Singh Patwal, responsable de la gestion des catastrophes. Le porte-parole de l’agence nationale des catastrophes naturelles, Ridhim Aggarwal, a déclaré que les alpinistes étaient restés coincés dans une crevasse après l’avalanche.

Série noire

Et la semaine dernière, le corps de la célèbre alpiniste et skieuse américaine Hilaree Nelson a été retrouvé sur les flancs du Manaslu, une montagne népalaise. Sa disparition avait été signalée alors qu’elle descendait en ski le huitième plus haut pic de la planète. Le jour de l’accident, une avalanche avait enseveli les camps 3 et 4 installés sur la montagne haute de 8163 mètres, tuant l’alpiniste népalais Anup Rai et blessant une dizaine de personnes.