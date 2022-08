Afrique : Au moins 11 civils tués après des tirs de gendarmes à Madagascar

D’après une source de la gendarmerie présente sur place, au moins 500 personnes ont débarqué, certaines munies d’«armes blanches» et de «machettes». (Image d’illustration)

Le bilan de l’incident, qui s’est déroulé dans la petite ville d’Ikongo dans le sud-est de l’île, à environ 350 km de la capitale Antananarivo, n’a pas encore été définitivement établi. Un médecin de l’hôpital local où des victimes ont été transportées, joint au téléphone par l’AFP, a comptabilisé 18 morts --dont 9 décédés dans l’établissement de santé-- et 34 blessés.

«Neuf sont entre la vie et la mort», a précisé le Dr Tango Oscar Toky. Les gendarmes ont présenté un bilan inférieur de 11 morts et 18 blessés. Dans la matinée, des tirs ont retenti à Ikongo, localité plongée dans les montagnes vertes de la grande île de l’océan Indien.

Un enfant albinos disparu

Depuis la semaine dernière, la commune est sous le choc: un enfant, albinos, a disparu et les autorités suspectent un enlèvement. Dans ce pays d’Afrique australe, les personnes atteintes d’albinisme sont régulièrement la cible de violences souvent en raison de certaines croyances.

Plus d’une douzaine d’enlèvements, d’attaques et de meurtres ont ainsi été signalés au cours des deux dernières années à Madagascar, selon les Nations Unies. Quatre suspects ont été arrêtés par les gendarmes après la disparition de l’enfant et placés en détention dans la caserne d’Ikongo. Mais les habitants ont décidé de faire justice eux-mêmes.